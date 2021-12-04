Дом культуры "ГЭС-2" открылся для посетителей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Для посетителей в субботу, 4 декабря, на Болотной набережной в Москве открылся Дом культуры "ГЭС-2", где была проведена большая реставрация, сообщает пресс-служба организации.
Для гостей и жителей столицы открылись выставочные залы, кинотеатр, библиотека, концертный зал, студии и мастерские, а также кафе и ресторан.
Посетителям предложили посетить экспозицию "В Москву! В Москву! В Москву!" художника Рагнара Кьяртанссона из Исландии. Она посвящена размышлениям автора на тему силы влияния искусства на человека. Также для гостей открылся проект "Я моторы гондолы разбираю на части. Карнавал в четырех действиях".
В "ГЭС-2" представили и перформанс "Санта-Барбара. Живая скульптура Рагнара Кьяртанссона", в рамках которого под руководством Кьяртанссона российская съемочная группа будет ежедневно в течение трех месяцев переснимать известный одноименный сериал на русском языке.
Гостям напомнили, что вход в Дом культуры свободный, однако временно – по предварительной регистрации. На отдельные мероприятия нужно зарегистрироваться или приобрести билеты. Также для посещения необходимо будет предъявить QR-код.
Новый Дом культуры "ГЭС-2" был открыт 1 декабря Владимиром Путиным, Сергеем Собяниным и главным инвестором проекта Леонидом Михельсоном.
Обновленный Дом культуры является уникальным сооружением, представляющим собой новый центр творчества и культуры столицы.
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