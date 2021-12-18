15:24
Сергей Собянин рассказал как изменится ВДНХ в будущем году
Сергей Собянин рассказал о реставрационных работах, запланированных на ВДНХ в 2022 году. Об этом он написал на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
По его словам, в бывшем павильоне "Геология" после реставрации откроется экспозиция Биологического музея имени Тимирязева. В павильоне №30 появится Центр современных биотехнологий "Биотех".
На базе исторических павильонов "Коневодство" откроют Центр национальных конных традиций Кремлевской школы верховой езды, а главным событием станет открытие экспозиции Третьяковской галереи в Центральном павильоне.
Мэр напомнил, что на ВДНХ отреставрированы уже 23 памятника культуры. В частности, в этом году открылся павильон "Казахстан", заработали мультимедийный центр "Союзмультпарк", "Бизнес.Техноград", Музей транспорта Москвы. Также благоустроена вся территорию Выставки.
"Выставка вернула прежний вид. Но важнее то, что за блестящими фасадами. Каждый исторический павильон наполняется новыми смыслами. Гости ВДНХ могут здесь отдыхать, учиться и знакомиться с историей нашей страны", – заключил Собянин.
Ранее на ВДНХ после плановых работ открылся павильон "Макет Москвы". В ходе модернизации на макете обновили более 300 объектов в соответствии с современным архитектурным обликом, а также добавили новые здания, возведенные в последние годы.
С 14 декабря павильон открыт в обычном режиме: каждый день с 10:00 до 20:00 (кроме понедельника). Вход свободный, но нужно предъявить QR-код. Павильон работает в строгом соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Посетителей просят надевать маски и соблюдать социальную дистанцию.
До этого на ВДНХ открылся обновленный павильон "Казахстан". Там проходит выставка об истории и культуре республики. Посетители могут увидеть большие макеты "Шелкового Пути", столицы "Нур-Султан" и "Стратегию Развития" страны. Скоро в павильоне откроются ресторан национальной кухни и кинотеатр.
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