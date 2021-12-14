Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Павильон "Макет Москвы" на ВДНХ открылся после плановых работ. В ходе модернизации на макете обновили более 300 объектов в соответствии с современным архитектурным обликом, а также добавили новые здания, возведенные в последние годы, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"В их числе такие объекты, как Павелецкая площадь, набережная у стадиона имени Стрельцова, жилые комплексы на Симоновской набережной и Восточной улице, территория хлебозавода имени Зотова, новые ЖК на Красной Пресне, Ленинградском проспекте, территория бывшего завода "Серп и Молот", – отметил руководитель департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин.

Руководитель департамента уточнил, что с 14 декабря павильон будет открыт в обычном режиме: каждый день с 10:00 до 20:00 (кроме понедельника). Вход свободный, но нужно предъявить QR-код.

Павильон работает в строгом соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Посетителей просят надевать маски и соблюдать социальную дистанцию.

Ранее на ВДНХ открылся обновленный павильон "Казахстан". Там проходит выставка об истории и культуре республики. Посетители могут увидеть большие макеты "Шелкового Пути", столицы "Нур-Султан" и "Стратегию Развития" страны. Скоро в павильоне откроются ресторан национальной кухни и кинотеатр.