Собянин представил основные объекты реставрации 2022 года

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В этом году реставрационные работы ведутся на 526 столичных объектах культуры, сообщил Сергей Собянин на своем личном сайте.

Он напомнил, что начиная с 2011 года в Москве завершили реставрацию 1 754 памятников архитектуры.

"Но реставрация – это вечный процесс. Закончили работы на одних памятниках, приходит время привести в порядок другие. Реставрационный бум в Москве продолжается", – сказал мэр.

Среди наиболее интересных памятников, реставрация которых завершится в 2022 году, числятся павильоны ВДНХ. В частности, близится к финишу масштабная реставрация павильона "Центральный". Его фасадам уже вернули исторический облик, а сейчас идут работы по восстановлению интерьеров павильона. Там планируется открыть экспозицию Третьяковской галереи.



Новая жизнь ждет также павильон № 31 "Геология". После окончания реставрационных работ там разместится экспозиция "Феномен жизни: от вируса до человека", подготовленная Государственным биологическим музеем имени Тимирязева.



Павильон № 30 "Микробиологическая промышленность" на момент начала работ и вовсе находился в аварийном состоянии. Там усилили фундамент, выполнили протезирование деревянных конструкций стены, заменили инженерные системы, а затем приступили к реставрации. До конца года в павильоне откроется Центр современных биотехнологий – музей "БИОТЕХ".



В павильоне № 15 "Радиоэлектроника и связь" выполнили работы по укреплению фундаментов, расчистке фасадов от многочисленных красочных слоев и воссозданию двух пилонов перед главным входом.

Художники-реставраторы вернули красоту живописному полотну, выявленному в процессе расчистки плафонов от многочисленных слоев краски. Сейчас там воссоздают скульптуры матроса и солдата, которые вернутся на свои места на угловых устоях главного фасада. После реставрации в павильоне откроется Музей Олимпийского комитета России.



Павильон № 5 "Физика" изначально был посвящен Латвийской ССР и оформлен в национальном стиле. Однако со временем орнаменты и геометрические узоры с тради­цион­ными латвийскими мотивами скрылись под слоями краски и облицовкой. Реставраторы воссоздали их, а также восстановили парадные дубовые двери. После завершения работ там разместится Музей комплекса городского хозяйства Москвы.

"Еще одной большой реставрационной площадкой Москвы с недавних пор является остров Балчуг", – напомнил Собянин.

По его словам, в прошлом году там завершились работы на ГЭС-2, а в этом свои двери вновь откроет Театр эстрады, который является частью знаменитого "Дома на набережной".

В 2022 году в порядок приведут Дом Абрикосовых на Малой Красносельской улице. Это здание хорошо известно любителям московского шоколада: там находится кондитерская фабрика имени Бабаева, до революции – "Товарищество А. И. Абрикосова Сыновей".

Работы завершаются и в жилом доме с ценной художественной отделкой интерьеров на Земляном Валу, 56/3. По словам мэра, речь идет о памятнике архитектуры XIX века, работы в котором развернулись в 2020 году. Там по архивным материалам воссоздали две скульптуры, межэтажный карниз и акротерий, венчающий сандрик главного фасада. После реставрации особняк приспособят под гостиницу.

Работы завершаются в усадьбе Измалково в поселении Внуковском. Когда-то это было родовое гнездо дворян Самариных, а после революции там разместили детскую туберкулезную колонию и впоследствии детский санаторий. С 2016 года пользователем усадьбы стал благотворительный фонд помощи детям с онкогематологическими заболеваниями "Подари жизнь". По его заказу в 2019 году началось возрождение памятника деревянного зодчества.



Работы выполняются также в Главном доме. В этом году там воссоздадут ряд элементов – от утраченного первоначального портика с шестью колоннами и ограждениями из деревянных балясин на северном фасаде до скульптур львов на крыльце западного ризалита. Восстановят также интерьеры и первоначальную планировку первого и второго этажей. Приусадебному парку вернут историческую планировку.

Помимо этого, в этом году планируется завершить реставрацию Большого собора и пяти башен Донского монастыря. Там уже расчистили стены, восстановили недостающие элементы кирпичной кладки, отреставрировали белый камень и расчистили металлические элементы. Такие же работы выполнены на фасадах башен.

Собянин также рассказал, что в 2024 году 300 лет исполнится Российской академии наук. К юбилею планируется привести в порядок усадьбу Нескучное, парадную часть которой – Александринский дворец с боковыми корпусами – занимает РАН. В этом же году отреставрируют главные въездные ворота со скульптурными группами "Времена года" на Ленинском проспекте.

Ранее Сергей Собянин подписал постановление о выделении средств на реставрацию памятников архитектуры в Москве. На данные цели направят 857,8 миллиона рублей. За счет выделенных средств будут проведены работы по воссозданию уникального четырехъярусного иконостаса XVIII века церкви Святых Апостолов Петра и Павла на Новой Басманной улице.