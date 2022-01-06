Собянин рассказал о работе по сохранению исторического наследия Москвы

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Видео: YouTube/Блог Сергея СобянинаСергей Собянин назвал важной задачей сохранение темпов реставрации исторического наследия Москвы. Об этом градоначальник рассказал в своем блоге.
С 2011 года в столице отреставрировали более 1,7 тысячи объектов культурного наследия. Работы такого масштаба, по словам Собянина, не может себе позволить ни один город мира. Также на охрану поставлены свыше 500 объектов, учтено более 8,6 тысячи и установлено более 600 охранных зон.
"В Москве нынешней для спасения памятников сошлось все: этой теме уделяют огромное внимание власти города; в нашем распоряжении есть лучшие в стране (а то и в мире) специалисты; одновременно с этим бизнес тоже стал подключаться к реставрационным проектам, проявляя свое неравнодушие к московской истории", – отметил Собянин.
За счет городского бюджета были отреставрированы более половины объектов – 1 018 (59%), а остальные – за счет частных инвестиций. В результате доля памятников в хорошем и удовлетворительном состоянии выросла с 65% до 95,4%.
Власти столицы ставят перед собой задачу не ослаблять темпы реставрации. В ближайшее время планируется снизить долю аварийных объектов с 4,6% до 1%. Конечной целью, по словам Собянина, является возвращение к жизни всех исторических объектов.
В настоящее время в столице выданы разрешения на реставрацию 655 объектов. В 2022 году завершатся работы в Театре эстрады и некрополя Новодевичьего монастыря и начнутся в кинотеатре "Ударник". Реставрация продолжится на 23 объектах ВДНХ, в Центральном телеграфе и Центральном московском ипподроме.
Сегодня специалисты работают над обликами Дворца пионеров и школьников на Воробьевых горах, Театра на Малой Бронной, Московского императорского почтамта и телеграфа, а также ансамбля зданий Рязанского трамвайного парка.
Ранее Сергей Собянин рассказал о реставрационных работах, запланированных на ВДНХ в 2022 году. По его словам, в бывшем павильоне "Геология" откроется экспозиция Биологического музея имени Тимирязева, а в павильоне №30 появится Центр современных биотехнологий "Биотех".
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