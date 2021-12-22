Собянин рассказал о реставрации 1,7 тыс памятников архитектуры в Москве

14:00
Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
С 2010 года в Москве отреставрировали 1 700 памятников архитектуры. Об этом заявил Сергей Собянин в ходе ежегодного отчета в Мосгордуме.
По словам мэра, статус памятника архитектуры был присвоен еще 500 объектам.
"Реконструированы фасады исторических зданий, которые составляют целые комплексы, благоустроены исторические улицы, город выглядит совершенно по-другому", – отметил Собянин.
Он подчеркнул, что перед администрацией стоит задача отреставрировать все аварийные объекты в Москве. Сохранение исторического наследия является важным и для жителей города.
"Многие памятники, такие шедевры, как Северный речной вокзал, объекты ВДНХ и целый ряд других, находились в аварийном состоянии и под угрозой потери вообще. Нами была развернута колоссальная работа по сохранению исторического наследия, беспрецедентная за всю историю Москвы", – добавил градоначальник.
Ранее Собянин рассказал, что в Москве реализуется самая масштабная в мире программа реставрации памятников культуры. В нее входят как небольшие купеческие дома и усадьбы, так и большие промышленные объекты. Одним из них стал Дом культуры "ГЭС-2", в котором ранее располагалась Центральная электрическая станция городского трамвая.
Москва стала одним из лидеров в Европе по реставрации и сохранению культурного наследия
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