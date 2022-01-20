Сергей Собянин выделил средства на реставрацию памятников архитектуры в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин подписал постановление о выделении средств на реставрацию памятников архитектуры в Москве. На данные цели направят 857,8 миллиона рублей.

За счет выделенных средств будут проведены работы по воссозданию уникального четырехъярусного иконостаса XVIII века церкви Святых Апостолов Петра и Павла по адресу Новая Басманная улица, дом 11/6–4/3, строение 4.

Кроме того, реставрацию организуют в историческом здании Московского городского мещанского училища (Ленинский проспект, дом 6, строение 1). В настоящий момент тут базируется Горный институт Национального исследовательского технологического университета МИСиС.

Программа реставрации памятников столичной архитектуры действует в Москве с 2011 года. За счет городского и федерального бюджетов были обновлены более 1 700 объектов.

В пресс-службе департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы ранее сообщили, что с 2012 года в столице вернули исторический облик более чем 3 тысячам фонарей. Их обновляли по старинным фотографиям и архивным чертежам.