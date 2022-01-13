Памятник Минину и Пожарскому на Красной площади демонтировали для реставрации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Памятник Кузьме Минину и князю Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве демонтировали для реставрации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Государственного исторического музея (ГИМ).

"Сегодня произошло поистине историческое событие: самый опасный и ответственный момент реставрационных работ, связанный с отсоединением скульптурной группы от постамента, благополучно завершен. Теперь реставраторы приступают к детальному обследованию памятника и процессу реставрации", – приводятся в сообщении пресс-службы слова директора ГИМ Алексея Левыкина.

Монумент перенесли на реставрационно-монтажный стол внутри утепленного павильона, расположенного непосредственно над постаментом.

Специалистам предстоит удалить технологический каркас фигур и остатки формовочной смеси через технологические отверстия, отреставрировать внутреннюю и внешнюю поверхности скульптур и барельефов, заменить каркас плинта.

Работы планируют завершить к ноябрю 2022 года.

Ранее сообщалось, что в Москве отремонтируют памятник певцу Муслиму Магомаеву в центре столицы. Как рассказал руководитель департамента культурного наследия столицы Алексей Емельянов, за прошедшие годы на поверхности памятника появились разные дефекты и загрязнения, которые предстоит удалить специалистам.