Памятник Яшину в "Лужниках" демонтируют на время ремонта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Памятник советскому футболисту Льву Яшину, который расположен на аллее спортивной славы стадиона "Лужники", демонтируют для проведения ремонта в мастерской. Работы запланированы на 2022–2023 годы, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
На данный момент специалисты департамента культурного наследия столицы определяют, какой комплекс мер может потребоваться для приведения скульптуры в порядок.
"В настоящий момент подготовлен проект его ремонта, документы находятся на рассмотрении у наших специалистов", – отметил руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.
Мастерам предстоит укрепить элементы конструкции памятника, убрать трещины на бронзе, промыть и привести в порядок патину (естественный налет на металле с защитной и декоративной функцией). Только после этих процедур бронзовую фигуру вернут в "Лужники".
Кроме того, приведут в порядок и фундамент скульптуры. Памятный камень также промоют и расчистят, обновят тонировку посвятительной надписи. После всего комплекса мер поверхности покроют защищающим составом.
Памятник Льву Яшину был установлен в 1997 году. Скульптор Александр Рукавишников изобразил вратаря в движении с мячом в руке. Личность спортсмена – настолько значимая фигура, что память его увековечена в столице в виде нескольких монументов, памятной доски и названия улицы, рассказал руководитель департамента культурного наследия.
Еще одна скульптура есть около стадиона "Динамо" и на Аллее Российской Славы напротив главного входа в здание РГУФК.
Ранее сообщалось, что в Москве отремонтируют памятник певцу Муслиму Магомаеву в центре столицы. По словам Емельянова, за прошедшие годы на поверхности памятника появились разные дефекты и загрязнения, которые предстоит удалить специалистам.
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