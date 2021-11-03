Памятники Москвы нарядили в варежки. Организаторы, сами они называют себя неизвестными художниками, утеплили скульптуры Шерлока Холмса, Александра Пушкина и Натальи Гончаровой. Сергея Прокофьева в Камергерском переулке тоже немного приодели.

Эта "теплая акция" прошла не только в Москве. И если в большинстве городов это сочли милым и безобидным перформансом, то в Санкт-Петербурге его не оценили.

В отдел полиции там попали трое блогеров, которые попытались натянуть красные варежки на копыта конных статуй на Аничковом мосту и снять все на видео. Теперь им придется давать объяснения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.