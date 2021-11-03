Собянин открыл специализированный эндоскопический центр в ГКБ имени Буянова

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин открыл эндоскопический центр, созданный на базе городской клинической больницы (ГКБ) имени Буянова.

По его словам, несмотря на ограничения в пандемию, в городе продолжают реализоваться крупные проекты в области развития медицины.

"Один из таких проектов – создание эндоскопических центров. Создан центр в Боткинской больнице и вот сейчас запущен в клинике Буянова", – сказал мэр.

По его мнению, работа двух центров позволит сделать "революцию в области эндоскопических исследований". За счет этого в Москве их станет больше в два раза и их качество поднимется на мировой уровень.

"Речь идет о том, что в течение года исследования органов пищеварения будут проходить сотни тысяч москвичей. Это своевременная диагностика, особенно касающаяся онкологических заболеваний в области пищеварительного тракта. Работа в тестовом режиме показывает, что выявляемость онкозаболеваний – в районе 5–6% от исследований. Это большая цифра. Конечно, здесь, как правило, приходят москвичи, которые получили предварительное исследование в поликлинике и есть настороженность", – сказал мэр.

Собянин добавил, что в этих центрах будут использовать лучшее оборудование с применением искусственного интеллекта. Он выразил надежду, что с запуском этих двух мощнейших центров ранняя выявляемость онкологии, а значит, и продолжительность жизни в Москве, увеличится.

С начала реализации пилота специалисты выявили около 200 злокачественных новообразований желудочно-кишечного тракта, у более чем 300 пациентов обнаружили предраковые новообразования.

Ожидается, что в центре на базе ГКБ имени Буянова можно будет проводить до 625 исследований в сутки, или около 220 тысяч исследований в год. В эндоскопическом центре установили 965 единиц современного медицинского и иного необходимого оборудования.

Благодаря современной логистике и высокопроизводительному оборудованию время проведения исследований составит около 1,5 часа, включая отдых после процедуры. Результаты исследований будут загружаться в единую цифровую медицинскую платформу Москвы с их отображением в электронной медицинской карте пациента.

Ранее Сергей Собянин осмотрел новое здание детско-взрослой поликлиники в Нагатинском Затоне. Мэр отметил, что все строительные работы завершены, а поликлиника уже укомплектована всем необходимым современным оборудованием.

Открыть здание для горожан планируется к ноябрю. В него переедет филиал № 3 взрослой поликлиники № 67, а также филиал ДГП № 91 и женская консультация № 14 ГКБ имени Юдина.

До этого мэр осмотрел ход комплексной реконструкции здания детской городской поликлиники № 148, филиала № 3 в районе Марьино. По словам Собянина, объем работ, запланированный в этой поликлинике, выполняется за два-три года. Градоначальник отметил, что сейчас работа ведется в темпах, позволяющих сделать реконструкцию за полгода.