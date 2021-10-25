В Совфеде предложили круглогодичные льготы на проезд учащимся

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предложил изменить систему субсидирования перевозок школьников и студентов в железнодорожном транспорте, сообщает газета "Ведомости".

Он предлагает ввести для них единые условия и убрать срок действия. Сенатор обратил внимание на большое количество жалоб на различные условия и сроки действия льготных билетов для учащихся.

"В различных субъектах РФ местные власти сейчас поддерживают льготы учащимся. Но их условия весьма различны", – подтвердил представитель РЖД.

В частности, как правило, учащимся предоставляется скидка в 50% от тарифа, а в Амурской области – в 70%. В то же время в некоторых субъектах РФ льготы монетизированы. Речь идет о Тверской, Кировской, Новгородской областях, Еврейской АО, Чувашии, Приморском и Хабаровском крае.

Кроме того, в основном скидка студентам и школьникам дается в период с 1 сентября по 15 июня. Только в четырех субъектах срок льготы продлили до 30 июня.

Как считает Кутепов, все это ставит в неравное положение студентов и школьников, а также создает "путаницу, а следовательно – социальное напряжение".

Он предложил установить единый порядок предоставления льгот учащимся во всех категориях пригородных поездов и рассмотреть возможность их круглогодичного действия. Помимо этого, он выступает за возвращение господдержки из федерального бюджета для компенсации региональным бюджетам потерь в доходах от перевозки студентов и школьников, как это было сделано в 2010–2012 годах.

Ранее сообщалось, что в Госдуму планируют внести законопроект о бесплатном проезде на общественном транспорте для студентов. На сегодняшний день льготы на проезд в транспорте на федеральном уровне предусмотрены только для нескольких категорий граждан, среди которых нет студентов.

Отмечается, что планируется внести изменения, согласно которым студенты дневной формы обучения получат право на бесплатный проезд на всех видах транспорта.