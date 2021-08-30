Собянин снизил стоимость проезда в общественном транспорте для жителей ТиНАО на 30%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин объявил о снижении стоимости проезда в общественном транспорте для жителей Троицкого автономного округа на 30 процентов.

"...с 1 сентября 2021 года мы отменяем зонирование тарифов в наземном транспорте Москвы для Троицкого административного округа. Для поездок в ТАО можно будет использовать обычные автобусные билеты", – написал мэр на персональном сайте.

Собянин объяснил, что данное решение связано с ранее действующей системой зонирования при поездках из ТАО в другие районы Москвы. За разовую поездку пассажиры платили 60 рублей вместо 42. Более дорогим был и проездной на 30 дней – 2 070 рублей вместо 1 240.

Фото: блог Сергея Собянина

Собянин добавил, что новое решение позволит пассажирам (до 70 тысяч ежедневно) сэкономить порядка 800 рублей в месяц или до 10 тысяч рублей в год. Он также отметил, что общие тарифы общественного транспорта по всему городу являются преимуществом Москвы в сравнении с другими мегаполисами мира.

Ранее мэр Москвы назвал решение транспортных проблем столицы одним из приоритетных направлений работы властей. Градоначальник добавил, что в текущем году в городе построят больше 80 километров дорог.