Новый автобусный маршрут между метро "Прокшино" и ММЦ в Сахарово запустят 30 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Новый автобусный экспресс-маршрут с 30 августа запустят между станцией метро "Прокшино" и Многофункциональным миграционным центром (ММЦ) в Сахарово. Об этом сообщает столичный Дептранс в своем телеграм-канале.

"C 30 августа вводится новый маршрут МЦ2 "Метро Прокшино" – "Миграционный центр (Сахарово)", – говорится в публикации.

Уточняется, что от "Прокшино" автобусы будут ходить с 6:45 до 19:20, а от ММЦ – с 8:05 до 20:40. Время в пути займет 1 час 10 минут, а интервалы составят 15–30 минут.

Ранее, 3 июля, в Москве запустили новый маршрут электробуса № 536. Он проходит мимо метро "ВДНХ", проспекта Мира, МЦК Ростокино, Ярославского шоссе, МКАД и метро "Медведково".

Остановка возле станции метро "Медведково" располагается на улице Широкой, где также останавливаются автобусы № 735 и С15. А у станции "ВДНХ" электробус останавливается на проспекте Мира в сторону области.

