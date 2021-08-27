В столичном метро к концу 2023 года будет 80% поездов нового типа

К 2023 года 80 процентов поездов в столичном метро будут нового типа. Об этом сообщили в Дептрансе.

Закупят около тысячи современных вагонов. Они будут просторнее, специалисты обещают увеличить ширину дверей и проходов. Кроме того, учтут пожелания машинистов, связанные с управлением.

Сейчас самые современные составы "Москва-2020", но в дальнейшем планируют разработать и другие серии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.