В Пентагоне считают, что теракты в Кабуле продолжатся

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Американские военные ожидают продолжения террористических атак в Кабуле, заявил глава Центрального командования вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы полагаем, что они [террористы] хотят продолжать эти нападения, и мы ожидаем, что эти атаки продолжатся", – сказал он.

26 августа взрыв прогремел у ворот международного аэропорта Кабула. Спустя некоторое время у аэропорта возле отеля, где собирались американцы, произошел второй взрыв. По данным очевидцев, после него началась перестрелка.

Сообщалось, что в результате теракта как минимум 40 человек погибли и около 120 пострадали. Примерно 60% раненых находятся в критическом состоянии.

Как сообщили СМИ, ответственность за теракт у ворот аэропорта на себя взяла запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство". Взрывное устройство активировал террорист-смертник.

Позднее стало известно о еще нескольких взрывах. По информации местного телеканала 1TV, один из них прогремел в трех-четырех километрах от аэропорта.