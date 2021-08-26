"Исламское государство" взяло на себя ответственность за теракт у аэропорта Кабула – СМИ

Фото: телеграм-канал "MASH"

Запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за теракт в районе международного аэропорта Кабула. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление группировки.

"ИГ берет ответственность за атаку у аэропорта Кабула", – говорится в сообщении.

26 августа взрыв прогремел у ворот международного аэропорта Кабула. Взрывное устройство активировал террорист-смертник. Спустя некоторое время у аэропорта возле отеля, где собирались американцы, произошел второй взрыв. По данным очевидцев, после него началась перестрелка.

Сообщалось, что в результате теракта как минимум 40 человек погибли и около 120 пострадали. Примерно 60% раненых находятся в критическом состоянии.