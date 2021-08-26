Не менее 40 человек погибли, 120 пострадали в результате теракта в Кабуле – СМИ

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В результате теракта рядом с аэропортом Кабула как минимум 40 человек погибли и около 120 пострадали, сообщил корреспондент New York Times в Афганистане Фахим Абед.

"По меньшей мере 40 погибших и 120 раненых доставлены в больницы Кабула", – написал он в Twitter.

Абед уточнил, что примерно 60% раненых находятся в критическом состоянии.

Ранее сообщалось, что в результате произошедшего погибли от 10 до 13 человек, пострадали не менее 70. Отмечалось, что среди погибших есть дети.

Взрыв прогремел у ворот международного аэропорта Кабула 26 августа. Сообщалось, что спустя некоторое время у аэропорта возле отеля, где собирались американцы, произошел второй взрыв. По данным очевидцев, после него началась перестрелка.

По информации СМИ, взрыв у ворот аэропорта был организован запрещенной в России террористической группировкой "Исламское государство". Взрывное устройство активировал террорист-смертник.