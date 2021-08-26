Названы популярные среди российских туристов направления для отдыха осенью

Фото: depositphotos/TTstudio

Российские туристы для отдыха осенью предпочитают Турцию, на нее приходится 17 процентов всех купленных билетов, следует из результатов исследования сервиса по поиску авиабилетов Aviasales.

В сравнении с летним периодом российские путешественники осенью чаще всего выбирают отдых в Венгрии (доля бронирования составляет 3 процента), реже – Объединенные Арабские Эмираты (2 процента). Также частыми направлениями для отдыха являются Греция (4,4 процента), Кипр (3,2 процента), Черногория (2,2 процента), Хорватия (2 процента) и Египет (1 процент). Реже россияне летят в Грузию (2,6 процента), Болгарию (2 процента) и Сербию (1,1 процента).

Отмечается, что россияне практически не рассматривают отдых в африканских странах. В непопулярные направления вошли Гвинея, Мавритания, Зимбабве, Нигерия, Мали, Уганда, а также Сальвадор, Парагвай и Ливан. На эти страны пришлось всего 4 авиабилета из 10 тысяч забронированных (0,004 процента).

Ранее туристам рассказали, туры в какие страны начали дешеветь. Статус самой доступной страны в плане стоимости путевок Турция постепенно теряет. За те же деньги можно съездить, например, в Доминикану. Цены на туры в эту республику резко снизились. Провести там вдвоем неделю теперь можно за 100 с небольшим тысяч рублей.