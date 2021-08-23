Бочкарев рассказал о сооружении пересадки с БКЛ на станцию "Проспект Вернадского"

12:38
Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Сооружение пересадки между строящейся станцией Большой кольцевой линии "Проспект Вернадского" и одноименной станцией Сокольнической линии близится к завершению. Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
"Сооружение пересадки с БКЛ на станцию "Проспект Вернадского" Сокольнической линии на сегодня уже в высокой степени готовности. Более чем на половину выполнен демонтаж проемов в несущей стене, а готовность железобетонных конструкций составляет уже свыше 90%", – отметил он.
Бочкарев также добавил, что переход откроют в одно время со станцией БКЛ.
По его словам, в настоящее время осталось уложить 80 кубометров бетона из запланированных 430.
При этом гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов подчеркнул, что на строящейся станции Большого кольца специалисты завершают монтаж инженерных систем.
Ранее Бочкарев отмечал, что запуск Большой кольцевой линии метро позволит улучшить доступность более сотни точек притяжения, в числе которых парки и прогулочные зоны, корпуса вузов, объекты спорта, культуры и досуга.
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