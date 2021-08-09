На участке Изюмской улицы ограничат движение

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Движение на одном из участков Изюмской улицы на юго-западе столицы будет ограничено. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

"С 16 августа в связи с проведением инженерных работ ограничат движение на улице Изюмской", – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в этот период на участке Изюмской улицы в районе пересечения со Скобелевской улицей будет частично занята одна полоса. Движение по двум другим полосам сохранится.

В Дептрансе отмечают, что ограничения будут действовать до 5 сентября.

Ранее сообщалось, что движение на улице Ивана Франко на западе Москвы ограничат с 9 по 12 августа. В Дептрансе столицы отметили, что ограничения будут действовать с 01:30 до 05:30.