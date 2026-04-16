Роспотребнадзор начал расследование из-за кишечной инфекции в детсаду Одинцова

Специалисты приступили к проведению эпидемиологического расследования случаев острой кишечной инфекции у воспитанников детского сада № 23 в Одинцове. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Московской области.

Ранее в СМИ появилась информация, что в дошкольном учреждении зафиксирован случай сальмонеллеза у ребенка.

Как уточнили в ведомстве, организован полный комплекс противоэпидемических мероприятий. Были проведены обследования заболевших сотрудников учреждений, а также исследования смывов с поверхностей, образцов готовой продукции и сырья.

Кроме того, были выданы предписания о временном закрытии учреждения и проведении дезинфекционных мероприятий. В ходе эпидрасследования выявлены нарушения санитарных требований на пищеблоках и в детсаду.

До этого в двух детских садах Южно-Сахалинска была зафиксирована вспышка кишечной инфекции. В помещениях обоих детсадов проведены лабораторные исследования смывов. Наличие возбудителя инфекции в самих зданиях не подтверждено. При этом параллельно с инцидентом в районе Дальнем проходит плановая промывка сетей ресурсоснабжающей организацией.