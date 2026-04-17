ТАСС: организатор хищений у бойцов СВО в Шереметьево признал вину

Основатель Лобненского ОПС и предполагаемый организатор хищений денег у участников СВО в Шереметьево Игорь Бардин признал свою вину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительной системе.

По словам собеседника агентства, Бардин полностью признает инкриминируемые ему деяния.

Преступная группа, занимавшаяся хищением средств у военнослужащих СВО в аэропорту Шереметьево, была сформирована в 2022 году и насчитывала около 40 человек. В конце апреля 2025 года по решению суда под стражу был заключен один из создателей мошеннической схемы Алексей Кабочкин, а также еще 15 фигурантов дела.

Следственными органами ФСБ и МВД была установлена вовлеченность в преступную деятельность сотрудников полиции, которые оказывали содействие таксистам в поиске бойцов СВО.

Помимо этого, был арестован оперативный сотрудник линейного управления МВД в Шереметьево, отвечавший за вынесение постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел по заявлениям пострадавших.

В свою очередь, Бардина задержали 14 апреля в Шереметьево. Следствие выяснило, что большая часть похищенных денежных средств шла именно ему.