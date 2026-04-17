17 апреля, 12:22

Куратор разбойного нападения на Строгинском бульваре Москвы признал вину

Фото: МАХ/"Следком"

Куратор разбойного нападения на женщину на Строгинском бульваре в Москве признал вину. Об этом рассказала официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"Фигуранту предъявлено обвинение <…> Вину в совершении инкриминируемого преступления обвиняемый признал в полном объеме", – приводит слова Петренко СК в MAX.

Уточняется, что обвинение предъявлено по статье о разбое, совершенном с применением насилия, а также с применением используемых в качестве оружия предметов, организованной группой и в особо крупном размере.

В ходе допроса обвиняемый пояснил, что преступная схема была разработана кураторами и лицами с территории Украины.

Следуя плану, он закупал сим-карты и мобильные телефоны, с помощью которых организаторы отправляли гражданам России СМС-сообщения с ложной информацией о взломе учетных записей в мессенджерах и на платформах, в том числе на портале "Госуслуги". После этого кураторы различными способами вовлекали граждан в совершение преступлений.

Разбойное нападение на северо-западе Москвы произошло в марте. 16-летний подросток была введена в заблуждение мошенниками и открыла дверь якобы сотруднику спецслужб, который стал вскрывать сейф. Девушка попыталась задержать мать, но последняя, узнав о происходящем, попыталась помешать злоумышленнику.

В результате мужчина убил ее, вскрыл сейф, а также похитил ценности и деньги, выбросив часть из них из окна. Кроме того, по версии следствия, злоумышленник удерживал подростка и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера.

На следующий день мужчина отпустил дочь погибшей и скрылся с места преступления, его удалось задержать на Нижегородском шоссе. Главным фигурантом дела оказался 20-летний футболист екатеринбургского "Урала" Даниил Секач, который действовал под воздействием мошенников. Мужчину арестовали.

Также удалось установить других фигурантов дела. Правоохранители задержали 22-летнюю москвичку, которая купила болгарку и привезла ее в квартиру, где произошло убийство. Также фигурантка подобрала выброшенные ценности и отдала их другим соучастникам. Девушку арестовали.

Позже задержали 17-летнего студента одного из столичных колледжей, который получил средства от второй фигурантки уголовного дела. По версии следствия, третий фигурант отдал ценности и деньги следующему участнику преступной схемы. Затем удалось задержать еще двоих курьеров мошенников.

После этого в Петербурге задержали 19-летнего соучастника преступления, выполнявшего роль курьера. Спустя время правоохранители также установили и задержали одного из кураторов курьеров.

