17 апреля, 16:07Общество
В Минздраве РФ призвали протестировать на ВИЧ каждого третьего россиянина
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Каждый третий россиянин должен пройти тестирование на ВИЧ, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на расширенном заседании коллегии Минздрава.
"Это единственный способ выявить инфекцию на ранней стадии и предотвратить дальнейшее распространение", – цитирует его ТАСС.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала о снижении в стране смертности от онкологических заболеваний и ВИЧ. По словам Голиковой, туберкулез в РФ уже "победили".
До этого в Минздраве отметили, что после пандемии COVID-19 резко увеличилось число аутоиммунных заболеваний. В связи с этим появился новый термин – аутоиммунный реактом, который обозначает аутоиммунные нарушения, возникающие при неаутоиммунных болезнях.