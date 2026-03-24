Новые противотуберкулезные вакцины появятся в России

Две новые взрослые вакцины против туберкулеза разрабатывают в России. Об этом на пресс-конференции в Москве заявила главный внештатный фтизиатр Минздрава РФ Ирина Васильева.

"У нас есть вакцина БЦЖ (Bacillus Calmette-Guerin (BCG). – Прим.ред.), она защищает от тяжелых форм туберкулеза, но не защищает полностью от заболевания. Чтобы усилить действие вакцины БЦЖ, наши ведущие научные центры, это центр имени Гамалеи и институт гриппа имени Смородинцева, разработали новые бустерные вакцины и сейчас их изучают на разных фазах клинических исследований", – передает слова Васильевой РИА Новости.

Как было указано в презентации специалиста, в настоящее время проводится третья фаза клинических испытаний профилактической вакцины GamTBvac. Кроме того, закончились доклинические исследования лечебной вакцины GamLTBvac. Эти инъекционные вакцины были созданы в НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи.

Тем временем в НИИ гриппа имени Смородинцева разрабатывается векторная вакцина против туберкулеза. Уже завершена IIb фаза клинических исследований, препарат будет вводиться интраназально.

Ранее в Минздраве рассказали, что пациенты с ВИЧ и туберкулезом получают медпомощь в РФ бесплатно. Это входит в программу государственных гарантий бесплатного оказания медпомощи и финансируется за счет средств федерального и государственного бюджетов.