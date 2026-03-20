Роспотребнадзор создаст еще 50 тест-систем для выявления инфекций

Роспотребнадзор планирует создать еще 50 тест-систем для выявления инфекций, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на расширенном заседании коллегии ведомства.

Она отметила, что сейчас научными учреждениями Роспотребнадзора создано 124 новых диагностических теста. Вице-премьер добавила, что данные разработки нужно внедрять в практическое здравоохранение.

Кроме того, правительственная комиссия поручила Роспотребнадзору и Минздраву РФ изучить эффективность вакцин, содержащих коклюшный, коревой и паротитный компоненты в рамках пострегистрационных исследований. Результаты ожидаются в апреле.

Она подчеркнула, что в работу внес коррективы COVID-19, который в настоящий момент является сезонной инфекцией. По словам вице-премьера, инфекционный ландшафт имеет тенденцию к изменению, в том числе в связи с присоединением исторических регионов.

Ранее сообщалось, что научные организации Роспотребнадзора разработали и успешно внедрили в практику 10 инновационных тест-систем для ПЦР-диагностики паразитарных заболеваний.

В частности, тест-системы позволяют выявлять возбудителей малярии, шистосомоза, аскаридоза, лейшманиоза, трихоцефалеза и токсоплазмоза. Кроме того, ведется разработка систем для диагностики дифиллоботриоза, дирофиляриоза и эхинококкоза.