27 февраля, 16:01

Общество

Тесты для диагностики паразитарных болезней разработаны в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Научные организации Роспотребнадзора разработали и успешно внедрили в практику 10 инновационных тест-систем для ПЦР-диагностики паразитарных заболеваний. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В частности, тест-системы позволяют выявлять возбудителей малярии, шистосомоза, аскаридоза, лейшманиоза, трихоцефалеза и токсоплазмоза. Кроме того, ведется разработка систем для диагностики дифиллоботриоза, дирофиляриоза и эхинококкоза.

В Роспотребнадзоре добавили, что борьба с паразитарными болезнями остается одной из приоритетных задач мирового здравоохранения. Также в ведомстве напомнили о риске завоза таких инфекций иностранцами.

В РФ уже функционируют референс-центры, специализирующиеся на паразитарных болезнях, одной из ключевых функций которых является оценка эпидситуации в РФ и за рубежом. На основе полученных данных создаются прогнозы и разрабатываются профилактические меры.

Также ученые анализируют паразитов, которые поступают на исследования из разных регионов страны. Полученные данные вносятся в базу данных VGARus, что позволяет расширить возможности для научных исследований.

Ранее в России зарегистрировали новый отечественный скрининговый тест на определение рака эндометрия. Он обладает высокой чувствительностью и эффективностью. В целом в сфере здравоохранения в РФ отмечается переход на сохранение здоровья, профилактику и раннее выявление заболеваний.

