Вирусолог Чумаков назвал важным достижением появление российской вакцины от ротавируса

В России разработали первую вакцину от ротавирусной инфекции, сообщили ученые. В чем необходимость препарата и какими последствиями грозит эта болезнь, расскажет Москва 24.

Без риска осложнений

Отечественная вакцина "Гам-VLP-рота" против ротавирусной инфекции успешно прошла все этапы клинических испытаний и ожидает регистрации в Минздраве. Об этом в разговоре с ТАСС сообщил научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Он также отметил высокую эффективность разработки, которая основана на технологии вирусоподобных частиц.

В целом же вакцины против ротавируса обычно выпускаются в форме капель, которые капают на язык, рассказал телеканалу Москва 24 врач клинической лабораторной диагностики, эксперт по организации здравоохранения Александр Карасев.





Александр Карасев врач клинической лабораторной диагностики, эксперт по организации здравоохранения Проводится несколько циклов вакцинации, обычно 2–3 дозы. И в основном эта вакцинация касается детей младше 5 лет. Имеет смысл делать прививку заранее – нашему иммунитету нужно время, чтобы сформировать клетки памяти и выработать достаточное количество антител. Так что вакцинация будет эффективна примерно через месяц – два после начала ее применения.

Ранее о подготовке вакцины к выпуску сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Также она рассказала о выполнении задачи, поставленной Владимиром Путиным, по обеспечению Национального календаря прививок исключительно отечественными препаратами. По ее словам, за последние пять лет Россия полностью отказалась от закупки тест-систем за рубежом.

"Неприятный вирус"

Создание отечественной вакцины против ротавирусной инфекции – важное достижение. Как рассказал Москве 24 биолог и вирусолог, член-корреспондент Российской академии наук (РАН) Петр Чумаков, это объясняется рядом факторов.

"Вакцинация – это стратегически важная область, которая в идеале должна обеспечиваться собственными средствами. Были периоды, когда определенные препараты закупались за рубежом, но сейчас эта практика постепенно сводится на нет", – пояснил он.

Причины заключаются не только в возможных ограничениях поставок из-за границы, но и в общей логике национальной безопасности.





Петр Чумаков биолог и вирусолог, член-корреспондент РАН В условиях непредсказуемой внешней среды важно иметь полный контроль над такими критическими продуктами, как вакцины, чтобы исключить любые риски, связанные с их качеством или доступностью.

В свою очередь, врач-терапевт Мария Беляева в беседе с Москвой 24 назвала ротавирус "очень неприятным".

"Он вызывает значительное ухудшение самочувствия, представляет серьезную нагрузку на организм и, что важно, является высококонтагиозным, то есть легко передается от человека к человеку. Поэтому необходимость создания вакцины вполне оправдана", – сказала она.

По словам терапевта, основные симптомы ротавирусной инфекции включают резкое ухудшение самочувствия, часто с повышением температуры, а также желудочно-кишечные расстройства: тошноту, рвоту, диарею, что может привести к обезвоживанию. Дополнительно могут наблюдаться головные и мышечные боли, общая слабость и, как следствие, потеря работоспособности.





Мария Беляева врач-терапевт Заразиться можно контактным путем – при непосредственном общении с больным или через загрязненные предметы. Также вирус передается через воду (например, при купании в загрязненных водоемах) или пищу – при употреблении немытых овощей, фруктов или других продуктов, на которые попал возбудитель. Симптомы обычно проявляются в течение нескольких дней после заражения.

Лечение зависит от тяжести состояния, отметила эксперт. В легких случаях может быть достаточно симптоматической терапии: покой, обильное теплое питье для регидратации, прием противорвотных или противодиарейных средств по необходимости. В более серьезных ситуациях могут назначаться противовирусные препараты.

При появлении симптомов важно обратиться к врачу для точной диагностики, поскольку схожие проявления могут быть вызваны другими вирусами или даже иными причинами, заключила Беляева.

