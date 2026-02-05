Вирусолог Чумаков назвал важным достижением появление российской вакцины от ротавируса

В России разработали первую вакцину от ротавирусной инфекции, сообщили ученые. В чем необходимость препарата и какими последствиями грозит эта болезнь, расскажет Москва 24.
Без риска осложнений
Отечественная вакцина "Гам-VLP-рота" против ротавирусной инфекции успешно прошла все этапы клинических испытаний и ожидает регистрации в Минздраве. Об этом в разговоре с ТАСС сообщил научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
Он также отметил высокую эффективность разработки, которая основана на технологии вирусоподобных частиц.
В целом же вакцины против ротавируса обычно выпускаются в форме капель, которые капают на язык, рассказал телеканалу Москва 24 врач клинической лабораторной диагностики, эксперт по организации здравоохранения Александр Карасев.
Ранее о подготовке вакцины к выпуску сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Также она рассказала о выполнении задачи, поставленной Владимиром Путиным, по обеспечению Национального календаря прививок исключительно отечественными препаратами. По ее словам, за последние пять лет Россия полностью отказалась от закупки тест-систем за рубежом.
"Неприятный вирус"
Создание отечественной вакцины против ротавирусной инфекции – важное достижение. Как рассказал Москве 24 биолог и вирусолог, член-корреспондент Российской академии наук (РАН) Петр Чумаков, это объясняется рядом факторов.
"Вакцинация – это стратегически важная область, которая в идеале должна обеспечиваться собственными средствами. Были периоды, когда определенные препараты закупались за рубежом, но сейчас эта практика постепенно сводится на нет", – пояснил он.
Причины заключаются не только в возможных ограничениях поставок из-за границы, но и в общей логике национальной безопасности.
В свою очередь, врач-терапевт Мария Беляева в беседе с Москвой 24 назвала ротавирус "очень неприятным".
"Он вызывает значительное ухудшение самочувствия, представляет серьезную нагрузку на организм и, что важно, является высококонтагиозным, то есть легко передается от человека к человеку. Поэтому необходимость создания вакцины вполне оправдана", – сказала она.
По словам терапевта, основные симптомы ротавирусной инфекции включают резкое ухудшение самочувствия, часто с повышением температуры, а также желудочно-кишечные расстройства: тошноту, рвоту, диарею, что может привести к обезвоживанию. Дополнительно могут наблюдаться головные и мышечные боли, общая слабость и, как следствие, потеря работоспособности.
Лечение зависит от тяжести состояния, отметила эксперт. В легких случаях может быть достаточно симптоматической терапии: покой, обильное теплое питье для регидратации, прием противорвотных или противодиарейных средств по необходимости. В более серьезных ситуациях могут назначаться противовирусные препараты.
При появлении симптомов важно обратиться к врачу для точной диагностики, поскольку схожие проявления могут быть вызваны другими вирусами или даже иными причинами, заключила Беляева.