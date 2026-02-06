MacRumors: Apple откажется от сервиса Health+ в iOS 27

Фото: 123RF.com/jetcityimage

Компания Apple отказалась от первоначального плана по внедрению сервиса Health+ в iOS 27. Об этом сообщает издание MacRumors.

Изначально приложение задумывалось как виртуальный помощник по здоровью с использованием искусственного интеллекта (ИИ), который давал бы рекомендации на основе данных пользователя в приложении "Здоровье".

Например, сервис мог бы предоставлять детальные отчеты о состоянии организма, обучающие видео о болезнях и советы по поддержанию здоровья, используя данные Apple Watch, лабораторных анализов и специальных опросов.

При этом в материале отмечается, что проект был отменен не полностью, а лишь сокращен в масштабе. В частности, некоторые функции, включая рекомендации, основанные на данных из приложения "Здоровье", планируется переработать и внедрить отдельно.

Также журналисты напомнили, что запуск Health+ планировался еще для iOS 26, что свидетельствует о длительной разработке проекта.

Немногим ранее СМИ раскрыли подробности дизайна нового iPhone 20, который должен выйти в 2027 году. Смартфон получит новый корпус из стекла.

В частности, гаджет выпустят с более тонкой и яркой OLED-панелью. Также у него не будет физических кнопок, а биометрический сенсор Face ID разместят прямо под экраном. Кроме того, iPhone 20 должен выйти с процессором, созданным по двухнанометровому техпроцессу.