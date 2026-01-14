The Information: в Siri на iPhone появится эмоциональная поддержка на базе ИИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Корпорация Apple планирует внедрить функцию эмоциональной поддержки на базе искусственного интеллекта (ИИ) в голосовой ассистент Siri на iPhone, передает издание The Information.

Согласно источникам, Apple и Google достигли соглашения о глубокой настройке модели Gemini под требования первой компании. Причем Apple сохранит возможность адаптировать ИИ в соответствии со своими стандартами качества.

В частности, в интерфейсе iOS не будет упоминаний Gemini, как и в случае с ChatGPT – базовая технология останется скрытой.

Журналисты утверждают, что обновленная Siri будет обладать расширенными знаниями по общим темам, что позволит ей предоставлять информацию без необходимости перенаправления пользователя в браузер. Ассистент также научится оказывать базовую эмоциональную поддержку и выполнять различные прикладные задачи, такие как бронирование билетов и создание заметок.

Кроме того, голосовой помощник станет более самостоятельным в интерпретации нечетких запросов. Например, он сможет анализировать историю сообщений для точного определения адресата, даже если он сохранен в контактах под другим именем.

Известно, что внедрение новых возможностей ИИ будет происходить поэтапно. Часть функций планируется представить весной с выходом iOS 26.4, а более продвинутые сценарии, включая запоминание контекста и проактивные подсказки, – летом на WWDC 2026. К таким функциям относятся, например, рекомендации о времени выезда в аэропорт с учетом дорожной ситуации.

В планах Apple на ближайшие несколько месяцев также значится повышение цен на свои платные сервисы в России. Рост составит примерно 19%.

Изменения затронут ключевые подписки Apple в российском регионе, такие как стриминговые сервисы Music и TV, облачное хранилище iCloud и другие услуги. Также возможна корректировка стандартизированных цен в App Store. Вероятно, подорожают и подписки внутри сторонних приложений в магазине.