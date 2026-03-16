Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 марта, 18:03

Транспорт

РЖД запустят новый туристический поезд "Вдохновение эпох" в сентябре

Фото: телеграм-канал "Телеграмма РЖД"

Российские железные дороги (РЖД) анонсировали запуск нового туристического поезда "Вдохновение эпох". Проект ориентирован на ценителей русской природы и поэзии, сообщили в компании.

Поезд отправится в первый рейс 4 сентября 2026 года по маршруту Москва – Пенза – Рязань – Москва. Путешественников ждет посещение музея-заповедника "Тарханы" в Пензенской области, где провел детство Михаил Лермонтов, и усадьбы Сергея Есенина в Константинове под Рязанью.

В программу также вошли обзорные экскурсии по Пензе, знакомство с драматическим театром и пензенскими подземельями. В Рязани гости увидят Рязанский кремль, посетят Музей истории Воздушно-десантных войск (ВДВ) и попробуют калинник – местный гастрономический символ. В пути можно будет насладиться видами Сурского и Окского берегов.

В составе поезда – вагоны СВ, купе и плацкарт. В пути можно будет заказать горячие блюда, напитки и десерты к месту в вагоне. Экскурсионную программу можно приобрести как целиком, так и отдельно. Продажа билетов уже открыта.

Кроме того, РЖД запустят еще один туристический поезд "В долину нарзанов". Первый рейс запланирован на 15 июня с возвращением 19-го числа. Состав отправится из Москвы и посетит 4 города-курорта: Ессентуки, Кисловодск, Пятигорск и Минеральные Воды. В маршруте также предусмотрена дополнительная остановка в Воронеже.

транспорт

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика