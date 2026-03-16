Суд отпустил блогера Лерчек из-под домашнего ареста в связи с ее заболеванием

Гагаринский суд Москвы отпустил блогера Лерчек (Валерию Чекалину. – Прим. ред.) из-под домашнего ареста в связи с онкологическим заболеванием. Об этом сообщает РИА Новости.

Таким образом было удовлетворено ходатайство прокуратуры об изменении меры пресечения в виде домашнего ареста на запрет определенных действий. В частности, Чекалиной запрещено пользоваться интернетом, за исключением посещения сайтов медицинских учреждений, а также школьных и дошкольных образовательных учреждений. Также она может посещать страницы судов общей юрисдикции и арбитражных судов Москвы.

Вместе с тем уголовное дело в отношении Лерчек приостановлено до ее выздоровления. При этом суд продолжил рассмотрение дела в отношении ее экс-супруга Артема Чекалина.

О болезни Лерчек стало известно после рождения четвертого ребенка в феврале 2026 года. Отцом мальчика стал жених блогера Луис Сквиччиарини.

Вскоре после выписки из роддома у Чекалиной обнаружили злокачественные клетки и метастазы в легких, а затем подтвердился рак желудка четвертой стадии.

Блогер прошла курс химиотерапии, лучевую терапию, а также перенесла операцию по удалению новообразования в позвонках. Ее бывший супруг рассказал, что их общие дети сейчас живут с ним и знают о заболевании матери.

Чекалиных обвиняют в выводе за границу более 250 миллионов рублей с использованием подложных документов. Бывших супругов отправили под домашний арест осенью 2024 года. Лерчек вину не признала, ее бывший муж сознался в неуплате налогов, однако отрицает причастность к выводу средств.