16 марта, 18:32

Суд отпустил блогера Лерчек из-под домашнего ареста в связи с ее заболеванием

Гагаринский суд Москвы отпустил блогера Лерчек (Валерию Чекалину. – Прим. ред.) из-под домашнего ареста в связи с онкологическим заболеванием. Об этом сообщает РИА Новости.

Таким образом было удовлетворено ходатайство прокуратуры об изменении меры пресечения в виде домашнего ареста на запрет определенных действий. В частности, Чекалиной запрещено пользоваться интернетом, за исключением посещения сайтов медицинских учреждений, а также школьных и дошкольных образовательных учреждений. Также она может посещать страницы судов общей юрисдикции и арбитражных судов Москвы.

Вместе с тем уголовное дело в отношении Лерчек приостановлено до ее выздоровления. При этом суд продолжил рассмотрение дела в отношении ее экс-супруга Артема Чекалина.

О болезни Лерчек стало известно после рождения четвертого ребенка в феврале 2026 года. Отцом мальчика стал жених блогера Луис Сквиччиарини.

Вскоре после выписки из роддома у Чекалиной обнаружили злокачественные клетки и метастазы в легких, а затем подтвердился рак желудка четвертой стадии.

Блогер прошла курс химиотерапии, лучевую терапию, а также перенесла операцию по удалению новообразования в позвонках. Ее бывший супруг рассказал, что их общие дети сейчас живут с ним и знают о заболевании матери.

Чекалиных обвиняют в выводе за границу более 250 миллионов рублей с использованием подложных документов. Бывших супругов отправили под домашний арест осенью 2024 года. Лерчек вину не признала, ее бывший муж сознался в неуплате налогов, однако отрицает причастность к выводу средств.

Прокуратура согласилась приостановить дело блогера Лерчек до ее выздоровления

Читайте также


судышоу-бизнес

Главное

Как контактировать с токсичными коллегами?

При взаимодействии с "токсиками" важно выстраивать границы

Главная ошибка – начать оправдываться, объяснять или втягиваться в эмоции

Читать
закрыть

Для чего хотят создать сайт для знакомств с богатыми москвичами?

Среди потенциальных кандидатов будут предприниматели, топ-менеджеры и IT-специалисты

Однако эксперты уверены: такой подход создаст опасный прецедент

Читать
закрыть

Что грозит за продажу сгенерированных ИИ растений на маркетплейсах?

Возможна компенсация морального вреда и штраф

Часть статьи, которую применят при наказании, зависит от сумм, на которые были обмануты потребители

Читать
закрыть

Что стоит за слухами об увечьях лидеров Израиля и Ирана?

Эксперты уверены: сообщения о гибели лидеров Ирана и Израиля – элемент информационной войны

Официального подтверждения о серьезных травмах или гибели нет

Читать
закрыть

Что известно о футболисте "Урала", обвиняемом в убийстве москвички?

По данным СК, преступник совершил убийство под влиянием телефонных мошенников

После убийства обвиняемый вскрыл сейф и похитил более 2 тысяч долларов

Читать
закрыть

Как пережить магнитную бурю без последствий?

Важно снижать психологическую и физическую нагрузку

Нужно ложиться спать пораньше, чтобы увеличить время отдыха

Читать
закрыть

Как защитить свою квартиру от шумных соседей?

Лучше начать с диалога, поскольку сосед не всегда осознает, что мешает

Если разговор не помогает и ситуация повторяется, стоит обратиться в управляющую компанию

Читать
закрыть

Как изменится ключевая ставка в ближайшие месяцы?

Эксперты уверены: ЦБ принял стратегию на понижение ставки

Ситуация с ключевой ставкой сейчас отошла на второй план

Читать
закрыть

