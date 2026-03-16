Прокуратура поддержала приостановку дела блогера Лерчек до ее выздоровления

Прокуратура согласилась с позицией защиты о приостановке уголовного дела блогера Лерчек (Валерия Чекалина. – Прим. ред.) до ее выздоровления. Об этом сообщает ТАСС.

При этом в отношении ее бывшего мужа Артема Чекалина ведомство настаивает на продолжении рассмотрения дела.

Кроме того, предложено заменить Лерчек меру пресечения в виде домашнего ареста на запрет определенных действий. Новая мера предусматривает сохранение аналогичных ограничений, но снимает любые препятствия для получения медицинской помощи.

О болезни Лерчек стало известно после рождения четвертого ребенка в конце февраля 2026 года. Отцом мальчика стал жених блогера Луис Сквиччиарини.

Вскоре после выписки из роддома у Чекалиной диагностировали злокачественные клетки и метастазы в легких, а затем подтвердился рак желудка четвертой стадии.

Утверждалось, что блогер прошла курс химиотерапии, лучевую терапию и перенесла операцию по удалению новообразования в позвонках. Чекалин рассказал, что их общие дети сейчас живут с ним и знают об онкологическом заболевании матери.

Чекалиных обвиняют в выводе за границу более 250 миллионов рублей с использованием подложных документов. Бывших супругов отправили под домашний арест осенью 2024 года. Лерчек вину не признала, ее бывший муж сознался в неуплате налогов, но отрицает причастность к выводу средств.

