16 марта, 15:59
Прокуратура поддержала приостановку дела блогера Лерчек до ее выздоровления
Прокуратура согласилась с позицией защиты о приостановке уголовного дела блогера Лерчек (Валерия Чекалина. – Прим. ред.) до ее выздоровления. Об этом сообщает ТАСС.
При этом в отношении ее бывшего мужа Артема Чекалина ведомство настаивает на продолжении рассмотрения дела.
Кроме того, предложено заменить Лерчек меру пресечения в виде домашнего ареста на запрет определенных действий. Новая мера предусматривает сохранение аналогичных ограничений, но снимает любые препятствия для получения медицинской помощи.
О болезни Лерчек стало известно после рождения четвертого ребенка в конце февраля 2026 года. Отцом мальчика стал жених блогера Луис Сквиччиарини.
Вскоре после выписки из роддома у Чекалиной диагностировали злокачественные клетки и метастазы в легких, а затем подтвердился рак желудка четвертой стадии.
Утверждалось, что блогер прошла курс химиотерапии, лучевую терапию и перенесла операцию по удалению новообразования в позвонках. Чекалин рассказал, что их общие дети сейчас живут с ним и знают об онкологическом заболевании матери.
Чекалиных обвиняют в выводе за границу более 250 миллионов рублей с использованием подложных документов. Бывших супругов отправили под домашний арест осенью 2024 года. Лерчек вину не признала, ее бывший муж сознался в неуплате налогов, но отрицает причастность к выводу средств.
