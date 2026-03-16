16 марта, 15:59

Прокуратура поддержала приостановку дела блогера Лерчек до ее выздоровления

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Прокуратура согласилась с позицией защиты о приостановке уголовного дела блогера Лерчек (Валерия Чекалина. – Прим. ред.) до ее выздоровления. Об этом сообщает ТАСС.

При этом в отношении ее бывшего мужа Артема Чекалина ведомство настаивает на продолжении рассмотрения дела.

Кроме того, предложено заменить Лерчек меру пресечения в виде домашнего ареста на запрет определенных действий. Новая мера предусматривает сохранение аналогичных ограничений, но снимает любые препятствия для получения медицинской помощи.

О болезни Лерчек стало известно после рождения четвертого ребенка в конце февраля 2026 года. Отцом мальчика стал жених блогера Луис Сквиччиарини.

Вскоре после выписки из роддома у Чекалиной диагностировали злокачественные клетки и метастазы в легких, а затем подтвердился рак желудка четвертой стадии.

Утверждалось, что блогер прошла курс химиотерапии, лучевую терапию и перенесла операцию по удалению новообразования в позвонках. Чекалин рассказал, что их общие дети сейчас живут с ним и знают об онкологическом заболевании матери.

Чекалиных обвиняют в выводе за границу более 250 миллионов рублей с использованием подложных документов. Бывших супругов отправили под домашний арест осенью 2024 года. Лерчек вину не признала, ее бывший муж сознался в неуплате налогов, но отрицает причастность к выводу средств.

Адвокаты блогера Лерчек попросили приостановить процесс до выздоровления их подзащитной

Главное

Как контактировать с токсичными коллегами?

При взаимодействии с "токсиками" важно выстраивать границы

Главная ошибка – начать оправдываться, объяснять или втягиваться в эмоции

Читать
закрыть

Для чего хотят создать сайт для знакомств с богатыми москвичами?

Среди потенциальных кандидатов будут предприниматели, топ-менеджеры и IT-специалисты

Однако эксперты уверены: такой подход создаст опасный прецедент

Читать
закрыть

Что грозит за продажу сгенерированных ИИ растений на маркетплейсах?

Возможна компенсация морального вреда и штраф

Часть статьи, которую применят при наказании, зависит от сумм, на которые были обмануты потребители

Читать
закрыть

Что стоит за слухами об увечьях лидеров Израиля и Ирана?

Эксперты уверены: сообщения о гибели лидеров Ирана и Израиля – элемент информационной войны

Официального подтверждения о серьезных травмах или гибели нет

Читать
закрыть

Что известно о футболисте "Урала", обвиняемом в убийстве москвички?

По данным СК, преступник совершил убийство под влиянием телефонных мошенников

После убийства обвиняемый вскрыл сейф и похитил более 2 тысяч долларов

Читать
закрыть

Как пережить магнитную бурю без последствий?

Важно снижать психологическую и физическую нагрузку

Нужно ложиться спать пораньше, чтобы увеличить время отдыха

Читать
закрыть

Как защитить свою квартиру от шумных соседей?

Лучше начать с диалога, поскольку сосед не всегда осознает, что мешает

Если разговор не помогает и ситуация повторяется, стоит обратиться в управляющую компанию

Читать
закрыть

Как изменится ключевая ставка в ближайшие месяцы?

Эксперты уверены: ЦБ принял стратегию на понижение ставки

Ситуация с ключевой ставкой сейчас отошла на второй план

Читать
закрыть

