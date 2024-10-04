Суд в Москве отправил под домашний арест блогера Лерчек до 26 ноября

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Суд Москвы отправил под домашний арест блогера Валерию Чекалину (Лерчек) по делу о незаконном выводе денег за рубеж, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

"Постановлением Троицкого районного суда города Москвы Чекалиной Валерии Валерьевне избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок 1 месяц 22 суток, то есть до 26 ноября 2024 года", – говорится в решении суда.

Отмечается, что отбывать домашний арест Лерчек будет в коттедже в подмосковной Истре. Коттедж блогер арендует и проживает там с детьми, передает РИА Новости.

В этот период Лерчек запрещено пользоваться интернетом и почтой, а телефон она может использовать только для вызова экстренных служб. Кроме того, ей запрещено общаться с другими фигурантами дела. В случае нарушения режима следователь имеет право настаивать на ужесточении меры пресечения.

В суде блогер расплакалась и попросила не лишать ее возможности зарабатывать деньги на содержание детей, так как найденные у нее при обыске денежные средства были изъяты.

"Я разведена, воспитываю трех детей и зарабатываю на них деньги. Единственный мой источник дохода – в сети интернет и съемки на федеральном канале", – цитирует ее агентство.

Как, в свою очередь, заявлял в суде следователь МВД, Чекалина может уничтожить или спрятать доказательства, если ее не отправить под домашний арест.

"Учитывая, что у Чекалиной есть загранпаспорт, следствие имеет основания полагать, что, находясь на свободе, она может скрыться от следствия или же уничтожить или скрыть доказательства", – приводит слова следователя ТАСС.

Ранее суд отправил под домашний арест бывшего супруга Лерчек Артема Чекалина до 26 ноября. При этом сам блогер не признал вину в выводе за рубеж денежных средств.

Кроме того, бизнес-партнера блогеров Романа Вишняка также отправили под домашний арест до 26 ноября.

2 октября МВД возбудило новое уголовное дело в отношении блогеров и бывших супругов Валерии и Артема Чекалиных за перевод валюты с использованием подложных документов.

Речь идет об оплате марафонов Лерчек через Дубай, которые подпадают под статью 193.1 УК ("Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов"). Ущерб по новому делу составил свыше 250 миллионов рублей.

В прошлом году Чекалиных обвинили в неуплате налогов на сумму в размере свыше 300 миллионов рублей. По версии следствия, пара использовала упрощенную схему налогообложения, годовой доход которой не должен превышать 150 миллионов рублей.

В ноябре 2023 года блогеры выплатили налоговой 500 миллионов рублей, полностью закрыв задолженность перед государством. В связи с этим дело об уклонении от уплаты налогов было прекращено. Полностью дело закрыли в марте 2024 года.