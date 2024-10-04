Прокурор заявил, что блогеру Чекалину грозит от 5 до 10 лет колонии

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Блогеру Артему Чекалину грозит от 5 до 10 лет колонии. Об этом заявил прокурор в Троицком суде Москвы, сообщает РИА Новости.

В связи с этим следователь выступил за то, чтобы отправить мужчину под домашний арест, так как в противном случае он может скрыться от полиции, уничтожить доказательства по делу или оказать давление на свидетелей.

2 октября МВД возбудило уголовное дело в отношении блогеров и бывших супругов Валерии (Лерчек) и Артема Чекалиных за перевод валюты с использованием подложных документов.

Речь идет об оплате марафонов Лерчек через Дубай, которые подпадают под статью 193.1 УК ("Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов"). Ущерб по новому делу составил свыше 250 миллионов рублей.

В прошлом году Чекалиных обвинили в неуплате налогов на сумму в размере свыше 300 миллионов рублей. По версии следствия, пара использовала упрощенную схему налогообложения, годовой доход которой не должен превышать 150 миллионов рублей.

В ноябре 2023 года блогеры выплатили налоговой 500 миллионов рублей, полностью закрыв задолженность перед государством. В связи с этим дело об уклонении от уплаты налогов было прекращено, но Чекалины еще оставались на тот момент обвиняемыми по делу об отмывании денег в особо крупном размере.

Полностью дело было прекращено в марте 2024 года. Со счетов и имущества супругов также сняли арест, а в середине июля Чекалина развелась со своим супругом.

