Адвокат Чекалина передал призыв задержанного блогера о необходимости платить налоги

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Адвокат Артема Чекалина Сергей Гуров передал призыв блогера, подозреваемого с бывшей супругой Валерией в мошенничестве, "платить налоги и жить честно", сообщает газета "Известия".

По его словам, задержанный держится хорошо, настроение у него боевое.

"Ничего не передавал, только – "платите налоги, живите честно", – прокомментировал Гуров состояние своего подзащитного.

При этом он не стал давать дополнительную информацию о ходе дела, сославшись на то, что подписал документ о неразглашении данных предварительного расследования.

Между тем источник, знакомый с ситуацией, рассказал RT, что Чекалиных, вероятно, задержали из-за самой Лерчек. Он пояснил, что полиция уже собиралась отпустить обоих, но Валерия Чекалина "наговорила лишнего" во время допроса.

"Артем находился в отделе с утра, сотрудничал со следствием. Валерия приехала около 23:00 со своей командой адвокатов. Артем Чекалин уже собирался ехать домой, все были уверены, что обоих отпустят. Но когда с допроса вышла Валерия, бывшим супругам объявили о задержании на 48 часов. После этого с ней случилась истерика: кричала, плакала, падала на пол", – рассказал источник.

Бывшие супруги Чекалины задержаны на 48 часов по делу о нелегальном переводе за рубеж свыше 251 миллиона рублей. Кроме того, был задержан на этот же срок соучредитель компании по продаже косметики ООО "Лейтик мейкап" Роман Вишняк, который является третьим фигурантом дела. Между ним и Чекалиными должна была пройти очная ставка.

Все трое признаны подозреваемыми по статье "Совершение валютных операций по переводу денег в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов".

О возбуждении нового уголовного дела против Чекалиных из-за перевода валюты с использованием подложных документов стало известно 2 октября. Речь идет об оплате марафонов блогера Лерчек через Дубай, уточнили журналисты.

В 2023 году Чекалиных обвинили в неуплате налогов на сумму в размере свыше 300 миллионов рублей. По версии следствия, пара использовала упрощенную схему налогообложения, годовой доход которой не должен превышать 150 миллионов рублей.

В ноябре прошлого года блогеры выплатили налоговой 500 миллионов рублей, полностью закрыв задолженность перед государством. В связи с этим дело об уклонении от уплаты налогов было прекращено, но Чекалины еще оставались на тот момент обвиняемыми по делу об отмывании денег в особо крупном размере.

Полностью дело было прекращено в марте 2024 года. Со счетов и имущества супругов также сняли арест, а в середине июля Чекалина развелась со своим супругом Артемом.

