Суд отправил под домашний арест блогера Чекалина до 26 ноября

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Суд в Москве отправил под домашний арест бывшего супруга блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) Артема Чекалина по делу о незаконном выводе из РФ 251 миллиона рублей, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Так, постановлением суда Чекалин арестован на 1 месяц 22 суток, до 26 ноября. На этот период ему установлены определенные запреты и ограничения.

Отмечается, что Чекалин будет отбывать арест в своем доме в подмосковном селе.

"Избрать меру пресечения в виде домашнего ареста по адресу <...> село Ильинское, городской округ Красногорск, Московская область", – цитирует РИА Новости решение судьи.

При этом блогер не признал вину в выводе за рубеж денежных средств, передает ТАСС со ссылкой на адвоката Чекалина Константина Третьякова.

2 октября МВД возбудило новое уголовное дело в отношении блогеров и бывших супругов Валерии и Артема Чекалиных за перевод валюты с использованием подложных документов.

Речь идет об оплате марафонов Лерчек через Дубай, которые подпадают под статью 193.1 УК ("Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов"). Ущерб по новому делу составил свыше 250 миллионов рублей.

В прошлом году Чекалиных обвинили в неуплате налогов на сумму в размере свыше 300 миллионов рублей. По версии следствия, пара использовала упрощенную схему налогообложения, годовой доход которой не должен превышать 150 миллионов рублей.

В ноябре 2023 года блогеры выплатили налоговой 500 миллионов рублей, полностью закрыв задолженность перед государством. В связи с этим дело об уклонении от уплаты налогов было прекращено. Полностью дело закрыли в марте 2024 года.