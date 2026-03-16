16 марта, 17:51Шоу-бизнес
Подмосковный суд отказал охраннику в иске к Киркорову о выплате 2,3 млн рублей за травму
Фото: ТАСС/Егор Алеев
Охранник народного артиста России Филиппа Киркорова Александр Короткий по решению суда не получит 2,3 миллиона рублей компенсации из-за травмы во время концерта. Об этом сообщает РИА Новости из зала Красногорского городского суда Московской области.
Суд также отказал охраннику во взыскании с артиста расходов по оплате госпошлины за подачу иска.
Короткий подал иск против Киркорова из-за причинения вреда здоровью в октябре 2025 года. По информации СМИ, во время одного из концертов певец сильно толкнул мужчину, что привело к травмам.
Охранник лично явился на заседание и потребовал взыскать с певца компенсацию морального вреда. Мужчина рассказал, что после травмы ноги был на больничном. Позднее он без объяснения причины отказался от требований о взыскании средств за неотработанные дни.
Также против Киркорова подал иск саратовский предприниматель Глеб Рыськов. Он потребовал аннулировать сделку по приобретению артистом земли вдоль береговой линии Москвы-реки. По его мнению, эти береговые полосы являются национальным достоянием и должны быть доступны для отдыха всех граждан.
Однако суд отказал бизнесмену в иске. Сам Киркоров на заседаниях не появлялся. После этого Рыськов подал жалобу в Генпрокуратуру. Он попросил принять меры по освобождению береговой полосы от строений и восстановить природный ландшафт.
