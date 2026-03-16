Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
16 марта, 17:51

Шоу-бизнес

Подмосковный суд отказал охраннику в иске к Киркорову о выплате 2,3 млн рублей за травму

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Охранник народного артиста России Филиппа Киркорова Александр Короткий по решению суда не получит 2,3 миллиона рублей компенсации из-за травмы во время концерта. Об этом сообщает РИА Новости из зала Красногорского городского суда Московской области.

Суд также отказал охраннику во взыскании с артиста расходов по оплате госпошлины за подачу иска.

Короткий подал иск против Киркорова из-за причинения вреда здоровью в октябре 2025 года. По информации СМИ, во время одного из концертов певец сильно толкнул мужчину, что привело к травмам.

Охранник лично явился на заседание и потребовал взыскать с певца компенсацию морального вреда. Мужчина рассказал, что после травмы ноги был на больничном. Позднее он без объяснения причины отказался от требований о взыскании средств за неотработанные дни.

Также против Киркорова подал иск саратовский предприниматель Глеб Рыськов. Он потребовал аннулировать сделку по приобретению артистом земли вдоль береговой линии Москвы-реки. По его мнению, эти береговые полосы являются национальным достоянием и должны быть доступны для отдыха всех граждан.

Однако суд отказал бизнесмену в иске. Сам Киркоров на заседаниях не появлялся. После этого Рыськов подал жалобу в Генпрокуратуру. Он попросил принять меры по освобождению береговой полосы от строений и восстановить природный ландшафт.

судышоу-бизнес

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика