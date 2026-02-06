Песков заявил, что посмотрит выступления россиян на Олимпиаде-2026

Фото: kremlin.ru

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков будет смотреть выступления российских спортсменов на зимних Олимпийских играх. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.

Пресс-секретарь российского лидера также отметил, что планирует увидеть открытие и закрытие состязаний.

"Это надо же смотреть", – добавил он.

Ранее стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон не сможет присутствовать на открытии Игр. В качестве причины Елисейский дворец назвал его насыщенный график.

Олимпиада проходит в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо. Она продлится до 22 февраля.

В соревнованиях примут участие 13 российских атлетов. Среди них – 2 фигуриста, 2 лыжника, ски-альпинист, 2 шорт-трекиста, 2 конькобежца, 2 саночника и 2 горнолыжника. Все россияне будут выступать в нейтральном статусе.

