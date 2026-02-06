Форма поиска по сайту

06 февраля, 17:02

Политика

Макрон пропустит открытие зимних Олимпийских игр

Фото: ТАСС/АР/Ludovic Marin

Президент Франции Эммануэль Макрон не сможет присутствовать на открытии зимних Олимпийских игр в Италии. Об этом сообщает газета Ouest-France со ссылкой на Елисейский дворец.

Там отметили, что французский лидер пропустит мероприятие из-за насыщенного графика, а не из-за того, что ему пришлось бы находиться на трибунах рядом с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, как указывали СМИ.

"Это абсолютно неверно", – говорится в сообщении.

По данным газеты La Repubblica, на трибунах для почетных гостей их рассаживают в алфавитном порядке, а два последних места в каждом ряду отведены странам, которые принимают следующие Игры. В 2030 году они пройдут во Франции, а в 2034-м – в США.

Радиостанция Radio-1 добавила, что у Макрона якобы не сложились отношения с Вэнсом и премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

Олимпийские игры проходят в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля. В соревнованиях примут участие 13 российских атлетов.

Среди них – 2 фигуриста, 2 лыжника, ски-альпинист, 2 шорт-трекиста, 2 конькобежца, 2 саночника и 2 горнолыжника. Все россияне будут выступать в нейтральном статусе.

При этом в официальной церемонии открытия Игр спортсмены из России участия не примут.

МОК опубликовал список российских спортсменов, которые смогут участвовать в ОИ-2026

политикаспорт

