05 февраля, 08:15

Спорт

МОК обсудит возможный перенос сроков зимней Олимпиады-2030

Фото: depositphotos/HeyingPhoto

Международный олимпийский комитет планирует обсудить перенос сроков проведения зимних Олимпийских игр 2030 года на месяц раньше. Об этом заявила президент МОК Кирсти Ковентри.

Корректировку сроков рассматривают на фоне изменения климата. По словам главы МОК, проведение Игр может быть перенесено на январь.

"Паралимпийские игры сейчас проходят в марте, и один из вариантов – перенести их на более ранний срок. Все эти идеи были записаны и приняты к сведению", – приводит слова Ковентри агентство Kyodo.

В свою очередь, член МОК Карл Штосс, курирующий пересмотр спортивных программ, допустил перенос некоторых видов спорта летней Олимпиады в зимнюю программу.

Всемирная метеорологическая организация (ВМО), которая является специализированным учреждением ООН, ранее заявила, что прошедшие 2023, 2024 и 2025 годы стали самыми теплыми в 176-летней истории наблюдений.

В частности, средняя температура была на 1,48 градуса Цельсия выше, чем в период с 1850 по 1900 год. Согласно подсчетам организации, последние 11 лет стали "самыми теплыми годами по всем восьми наборам данных".

