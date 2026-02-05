Специалист Земская: москвичи называют своих котов Кайфариками и Наполеонами

Фото: depositphotos/IgorVetushko

Кайфарик, Тимберлейк, Наполеон, Котикоша, Орфей и Чубакка – такими необычными кличками москвичи чаще всего называют своих котов. Об этом Агентству "Москва" сообщила заведующая Красногвардейской государственной ветклиникой Вера Земская.

При этом чаще всего, по ее словам, столичных котов и кошек называют Барсик, Муся, Дуся, Маруся, Кузя. Среди необычных кличек также нередко встречаются Фикус, Тарзан, Снупи, Степашка, Персей и Кот.

Земская добавила, что, по данным ветклиник ГБУ "Мосветобъединение", число кошек-метисов, которые посещают ветеринаров, на 15% больше, чем породистых. По ее словам, в 2025 году в сети госветклиник на приемах побывали 510 тысяч пациентов. Из них – 265 тысяч собак, почти 240 тысяч кошек и около 5 тысяч животных других видов.

"Самая часто встречающаяся порода кошек на данный момент – британская короткошерстная; на втором месте по популярности – шотландская вислоухая. Однако безусловным лидером среди всех кошек-пациентов уже несколько лет остаются беспородные кошки. Их москвичи заводят чаще всего", – заключила Земская.

Ранее хирург Донской государственной ветклиники Наталья Левченко рассказала, что приучать питомцев к гигиене полости рта нужно постепенно и с самого детства. По ее словам, особенно важно регулярно чистить зубы брахицефальным породам кошек и собак.

Специалист предупредила, что, если не соблюдать гигиену, налет будет скапливаться и превращаться в зубной камень, который начнет поднимать десны и оголять шейку зуба. В результате это может привести к снижению аппетита у животного и даже отказу от корма.