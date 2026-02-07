Пожар начался на предприятии в Тверской области после атаки украинского БПЛА

Фото: depositphotos/Afotoeu

Пожар возник на предприятии Конаковского округа в Тверской области в результате атаки украинского БПЛА ночью в субботу, 7 февраля. Об этом сообщил врио губернатора региона Виталий Королев в своем телеграм-канале.

По предварительной информации, никто из местных жителей не пострадал. На месте происшествия работают оперативные службы.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что дежурные силы ПВО ликвидировали 20 украинских БПЛА на регионами России за три часа. Атака продолжалась с 20:00 до 23:00 по московскому времени в пятницу, 6 февраля.

Так, 10 дронов было уничтожено над Белгородской областью, 5 – в небе над Брянской областью и 5 – над Курской областью.