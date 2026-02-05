Форма поиска по сайту

05 февраля, 07:57

Происшествия

Силы ПВО ликвидировали 95 украинских БПЛА над регионами РФ минувшей ночью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные силы ПВО перехватили и сбили 95 украинских БПЛА над регионами России в ночь на четверг, 5 февраля. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

По информации ведомства, 36 дронов было уничтожено над территорией Краснодарского края, 27 – в небе над Ростовской областью, 21 – над акваторией Азовского моря, 8 – над Белгородской областью.

Также 2 БПЛА сбито над территорией Крыма и 1 – в небе над Волгоградской областью.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в результате атаки украинских дронов пострадал водитель грузового автомобиля. Мужчина был госпитализирован. Медики оценивают его состояние как средней тяжести.

Кроме того, были повреждены 5 автомобилей, здание склада, фасад и остекление частного дома.

