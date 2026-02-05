Форма поиска по сайту

05 февраля, 10:00

Происшествия

Работавшего на Украину российского хакера осудили на 16 лет

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Кемеровской области – Кузбасса"

К 16 годам лишения свободы по обвинению в госизмене приговорили российского хакера, работавшего на Украину. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, передает ТАСС.

"Вступил в законную силу обвинительный приговор Кемеровского областного суда в отношении гражданина РФ Смирнова А. П. 1987 года рождения", – сообщили в ведомстве.

Также его обязали выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей и ограничили ему свободу на год после истечения основного срока.

Согласно информации ФСБ, Смирнов был завербован в запрещенное в России террористическое сообщество, которое сотрудничало с украинскими разведывательными службами.

По заданию киберподразделения он использовал вредоносное программное обеспечение для проведения компьютерных атак на российские информационные ресурсы, что повлекло за собой нарушение работы объектов критической информационной инфраструктуры.

Ранее в Башкирии арестовали двух 15-летних подростков по обвинению в совершении теракта на железной дороге. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ "Совершение террористического акта группой лиц по предварительному сговору".

