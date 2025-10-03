03 октября, 10:12Происшествия
ФСБ задержала жителя Крыма за передачу Киеву данных о позициях ЗРК С-300
В Крыму силовики задержали россиянина, который передавал украинской военной разведке данные о расположении двух ЗРК С-300. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ЦОС ФСБ РФ.
Во время операции выяснилось, что житель полуострова 1972 года рождения был завербован Главным управлением разведки Минобороны Украины, по заданию которого собирал сведения о военных объектах в Крыму и готовил диверсии.
По указанию куратора он изъял из тайника компоненты самодельного взрывного устройства (СВУ) и передал украинской спецслужбе через мессенджер WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена) фотографии и видеозаписи позиций двух зенитно-ракетных комплексов С-300, указав их координаты.
Кроме того, силовики обнаружили у злоумышленника более килограмма пластичного взрывчатого вещества зарубежного производства, два исполнительных механизма, электродетонатор и средства связи для тайного общения с куратором.
Против него возбудили дело по статьям о незаконном обращении с взрывчатыми веществами и государственной измене.
"Фигурант дал признательные показания о своей противоправной деятельности по заданию спецслужб Украины, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – заключили в ФСБ.
Ранее правоохранители задержали 18-летнего жителя Мордовии за поджоги релейных шкафов на железной дороге. По данным спецслужб, злоумышленник через мессенджер Telegram установил контакт с представителем военной разведки Украины и согласился на преступление за денежное вознаграждение.
При этом для осуществления указанной противоправной деятельности он привлекал несовершеннолетних жителей региона. Задержанный подозревается в госизмене.