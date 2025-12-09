На МКС приготовили торт для возвращающегося на Землю экипажа "Союза МС-27"

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Экипаж Международной космической станции (МКС) приготовил торт для российских космонавтов Сергея Рыжикова и Алексея Зубрицкого, а также астронавта NASA Джонатана Кима, которые вскоре завершат свою миссию и вернутся на Землю. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации "Роскосмос".

На торте было изображено число 73, которое символизирует 73 длительную экспедицию МКС.

"Этой ночью на МКС провожают экипаж, в честь события – космический торт!" – отмечается в сообщении "Роскосмоса".

Согласно информации госкорпорации, посадка пилотируемого корабля "Союз МС‑27" запланирована на 08:00 по московскому времени во вторник, 9 декабря.

Ранее Рыжиков передал свои полномочия по командованию на МКС американскому астронавту Майклу Финку. Процедура прошла в преддверии запланированного возвращения космонавтов на Землю.