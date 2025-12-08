Синоптик Вильфанд: сильных морозов и снегопада в столичном регионе в выходные не ожидается

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Прогнозы о сильных морозах и снегопаде в столичном регионе в выходные, 13 и 14 декабря, не соответствуют действительности. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с изданием "Абзац".

Соответствующие заявления ранее начали появляться в СМИ. Утверждалось, что в предстоящие выходные температура в столице опустится до минус 12 градусов и пойдут обильные осадки в виде снега.

Однако, по словам Вильфанда, существенных изменений погоды на этой неделе не предвидится. В частности, ночью во вторник и среду, 9 и 10 декабря, температура будет слабоотрицательной, а в темное время суток установится на отметке около 0 градусов.

При этом в следующие два дня москвичей ожидает потопление: с нулевых значений ночью до 3–5 градусов – в светлое время суток. Также возможен дождь.

В субботу в столицу придут холодные воздушные массы, из-за чего столбики термометров ночью опустятся до минус 2 – минус 6 градусов, а днем будут варьироваться между минус 3 и 0, продолжил метеоролог.

"В воскресенье столбики термометров опустятся до минус 4 – минус 9 градусов, днем будет минус 3 – минус 5. Местами небольшой снег, условий для снегопада нет. Снежного покрова, когда можно лепить снежную бабу, не будет", – заключил Вильфанд.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра обращал внимание на то, что погода в Москве до середины декабря по климату и температуре воздуха будет соответствовать ноябрю. В частности, температура в первой половине этой недели будет примерно на 4 градуса выше нормальных значений.

В свою очередь, синоптик Александр Шувалов предупреждал, что все три месяца начавшейся зимы в столице окажутся теплее климатической нормы. С его слов, погода будет "нервная", поскольку резкие потепления будут чередоваться с похолоданиями.