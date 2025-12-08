Москвичам пообещали снег в новогоднюю ночь

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Снег ожидается в Москве в новогоднюю ночь, несмотря на теплое начало декабря. Об этом сообщила ведущий специалист агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова в своем телеграм-канале.

"Модели долгосрочных прогнозов погоды обнадеживают", – написала она.

При этом существенных изменений в погоде в ближайшее время не будет. Температура продолжит колебаться около 0 градусов. На регион влияет мощный антициклон, обеспечивающий высокое атмосферное давление. В связи с этим небо будет оставаться преимущественно облачным, а осадки – незначительными.

"Холодное вторжение" в Москве ожидается только в третьей декаде декабря. Однако по климатическим нормам зима в столице должна была начаться уже три недели назад.

Прошлый декабрь в городе также был теплым, средняя температура воздуха на 2,3 градуса превышала климатическую норму.